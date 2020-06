Estudo na Espanha revela que um terço dos infectados pelo coronavírus são assintomáticos

Um terço dos infectados do novo coronavírus na Espanha são assintomáticos, revelou uma atualização de um estudo publicado pelo governo, que confirmou que 5,2% da população já contraiu o vírus da COVID-19.

Extrapolando os resultados do estudo com a população em geral, foi concluído que "um terço das pessoas que tem a infecção não apresentam sintomas, portanto não precisaram do serviço de saúde", afirmou à imprensa a diretora do Centro Nacional de Epidemiologia, Marina Pollán.

A segunda onda do estudo soro-epidemiológico com uma amostra de mais de 60 mil pessoas, realizada entre 18 de maio e 1º de junho, teve como resultado principal que 5,21% da população (cerca de 2,4 milhões dos 47 milhões de espanhóis) desenvolveram anticorpos, ou seja, eles tiveram algum contato com o vírus, segundo o comunicado do Ministério da Saúde.

O resultado é muito similar ao da primeira onda de estudos, realizada entre o final de abril e meados de maio. Naquela ocasião, foi revelado que cerca de 5% da população espanhola havia contraído o novo coronavírus.

"Embora a média nacional seja de 5,21%, o estudo mostra uma variabilidade geográfica, também muito parecida com a observada na primeira onda, com prevalências iguais ou próximas a 10% em Madri, assim como, nas províncias localizadas na região", aponta o comunicado.

Madri tem sido a região mais atingida pelo coronavírus, chegando perto de um terço dos 240 mil casos confirmados e 27 mil mortes de todo o país.

A Espanha, um dos países que mais sofrem com a pandemia, conseguiu diminuir o número de contágios e está em um processo gradual de flexibilização do confinamento que deverá terminar no final de junho.