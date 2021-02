Mortes por covid-19 não caíram 99,99% no Amazonas após visita do ministro da Saúde

Captura de tela feita em 10 de fevereiro de 2021 de uma publicação no Twitter

Publicações compartilhadas milhares de vezes em redes sociais desde o início de fevereiro asseguram que o número de mortes por covid-19 no Amazonas caiu em “99,99%” imediatamente após o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, visitar a capital do estado, Manaus. Isso é falso. Na verdade, a média de óbitos registrados por dia no Amazonas desde que Pazuello voltou da região, em 29 de janeiro, é superior à das primeiras semanas do ano, quando o estado começou a enfrentar uma dura segunda onda da pandemia de coronavírus.“Bomba, segundo o governo de Manaus, todo o dia estava morrendo 140 pessoas no Amazonas, só foi Bolsonaro mandar o ministro da Saúde ir para Manaus visitar os hospitais, que ontem morreu 46 pessoas no estado todo, sendo que 2 de covid-19 e hoje morreu 39 pessoas no estado todo, sendo que 1 de covid-19”, começa o texto compartilhado mais de 3 mil vezes no Facebook ( 1 3 ) e no Twitter ao menos desde 3 de fevereiro.“Bolsonaro está de olho na safadesa dos governadores comunistas. Em 2 dias houve redução de 99,99% de mortes no estado do Amazonas pq será???”, continua a mensagem que começou a circular após Pazuello visitar Manaus, entre 23 29 de janeiro, para lidar com o colapso do sistema de saúde da cidade.Desde o início do ano, um aumento no número de casos de coronavírus sobrecarregou a rede hospitalar do Amazonas e praticamente esgotou suas reservas de oxigênio , o tornando o estado brasileiro com mais mortes acumuladas proporcionalmente.Uma consulta aos boletins epidemiológicos emitidos pela Secretaria de Saúde do Amazonas mostra que do início deste ano até 29 de janeiro, quando o ministro da Saúde encerrou sua viagem ao Amazonas, foram registrados 1.394 óbitos por covid-19 no estado - uma média de 48 mortes por dia.Não é verdade, contudo, que esse número caiu drasticamente desde então, chegando a marcar apenas uma ou duas mortes diárias, como afirmam as publicações viralizadas. Ao contrário, a média de óbitos por dia aumentou.Como registrado pela Secretaria de Saúde do Amazonas, de 30 de janeiro a 10 de fevereiro, houve 664 mortes provocadas pelo novo coronavírus no estado - uma média de 55 óbitos diários.Além disso, em nenhum desses dias foram registradas somente uma ou duas mortes por covid-19. O menor número de óbitos confirmados desde 29 de janeiro foi de 35, em 5 de fevereiro.Abaixo, os números de mortes registrados por dia no Amazonas, segundo a Secretaria de Saúde do estado.O número de mortes por covid-19 também não caiu enquanto Pazuello estava no estado. Entre 23 e 29 de janeiro, houve 488 óbitos, de acordo com os dados oficiais. Na semana imediatamente anterior, o número foi de 414.Uma versão semelhante da mensagem viralizada nas redes em fevereiro deste ano já havia circulado em 5 maio de 2020 , quando o ministro da Saúde era Nelson Teich , e o Amazonas enfrentava a primeira onda de contaminações por covid-19. Na época, o texto também era falso.Em 4 de maio de 2020, que corresponderia ao dia de “ontem” citado na mensagem, foram registrados 36 óbitos por covid-19 no estado. Já em 5 de maio, foram 65 mortes por covid-19 e não “uma”.Esse conteúdo também foi verificado pelas equipes de Aos Fatos Em resumo, é falso que o número de mortes por covid-19 caiu em “99,99%” no Amazonas após a visita do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A média de óbitos causados pela doença cresceu desde 29 de janeiro, em comparação com as primeiras semanas de 2021.