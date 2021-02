Vídeo de novembro de 2019 da jornalista Mariana Gross circula como se fosse atual

Captura de tela feita em 10 de fevereiro de 2021 de uma publicação no Facebook

Uma gravação que mostra a jornalista Mariana Gross, que apresenta a 1ª edição do telejornal RJTV, da Rede Globo, comemorando com torcedores do Flamengo viralizou nas redes desde o último dia 7 de fevereiro com a alegação de o registro teria sido feito em meio à pandemia de coronavírus. Mas o vídeo pode ser encontrado desde novembro de 2019, quando o time carioca disputou a final da Copa Libertadores da América em Lima, no Peru, e se sagrou campeão.“Mariana Gross??? A QUE FALA NO RJ TV ‘FICA EM CASA’? A CANALHICE DA #GloboLixo e seus funcionários! MARIANA GROSS COMEMORANDO a vitoria do Flamengo (deve ser o time dela né) sobre o Vasco. Ela PODE SE AGLOMERAR PARA FESTEJAR, mas na edição do RJTV manda você ficar em casa entendeu? ‘Fica em casa. Use máscara e evite aglomeração’”, diz a legenda de um dos vídeos, visualizados mais de 9,2 mil vezes em publicações no Facebook 3 ), Twitter ( 1 2 ) e YouTube Algumas postagens se referem apenas à expressão “fique em casa” ( 1 2 ), mundialmente utilizada para solicitar o isolamento e evitar a propagação da covid-19, enquanto outras dizem se tratar da comemoração da vitória do Flamengo sobre o Vasco pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 4 de fevereiro.Diferentemente do que alegam as publicações viralizadas, neste vídeo Mariana Gross não estava comemorando a vitória do Flamengo contra o Vasco na partida de 4 de fevereiro, ou sequer uma vitória de seu time este ano.Uma busca nas redes sociais pelos termos “Mariana Gross + Flamengo” revelou que esse mesmo vídeo já circulava no Facebook , no Twitter e no YouTube em novembro de 2019, quando o coronavírus nem mesmo havia sido detectado.Uma pesquisa no Google pelas mesmas palavras-chave levou a publicações na imprensa ( 1 2 ) repercutindo a sequência, que desagradou os torcedores do Vasco, pois a música cantada falava em “dar porrada na torcida vascaína”. Os artigos situam os fatos um dia antes da partida da Libertadores contra o River Plate, em 23 de novembro de 2019, em Lima.A apresentadora, flamenguista declarada , compartilhou nas redes sociais ( 1 3 ) momentos da sua viagem à capital peruana, onde a equipe carioca conquistou pela segunda vez a Copa Libertadores ao vencer o River Plate por 2 a 1.No Twitter, usuários também compartilharam fotos de Mariana Gross , inclusive sentada para assistir o jogo.Em 4 de fevereiro de 2021, o Flamengo enfrentou seu rival, Vasco, pelo Campeonato Brasileiro e venceu a disputa. Também no Twitter, a jornalista comemorou com um “Avante Mengão” e foi questionada se havia parado “de dizer que vai dar porrada na torcida do Vasco”, em referência ao vídeo viralizado.