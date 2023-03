Conheça as plantas que podem desencadear processos alérgicos e intoxicação

O perigo das flores

Segundo últimos dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX), de 2016 e 2017, foram identificados 2.028 casos de intoxicações por plantas, 1,17% do total das intoxicações no mesmo período por todas as causas registradas, com quatro óbitos (0,20%), das quais o público infantil de 1 a 9 anos foi o mais afetado com 1.065 casos (52,51%), seguido por adultos 490 casos (24,16%), adolescentes com 121 casos (5,97%) e idosos com 119 casos (5,87%), em sua maioria no meio urbano 1.459 registros (71,94%). As causas mais frequentes são as acidentais, ignorância e o suicídio, predominantemente do sexo masculino, sendo as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste as mais afetadas, respectivamente.A ingestão ou o contato com essas plantas pode causar inúmeras reações. Por isso, nos primeiros sinais de irritação, recomenda-se procurar um médico. As espécies em geral podem ser responsáveis por alergias, no entanto, as que têm flores são mais comuns, principalmente relacionadas às alergias respiratórias