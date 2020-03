Coronavírus: vídeo explica por que você precisa aprender a tossir

A chegada do coronavírus ao Brasil chama a população a uma mudança de hábito importante: a forma como tossimos ou espirramos pode contribuir para a contenção ou o avanço da doença entre nós. Estudo da Universidade Bauhaus, em Weimar, na Alemanha mostrou isso, com o recurso de imagens em vídeo.





Os pesquisadores comprovam visualmente como as partículas do ar se espalham conforme a pessoa respira, tosse, tosse na mão, tosse no braço ou usa máscaras. O estudo reforça as recomendações da Organização Mundial de Saúde.



Veja o vídeo #praentender.