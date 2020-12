COVID-19: monitoramento dos esgotos aponta aumento de infectados em BH

Mais de 1 milhão de pessoas em BH estão com COVID-19, de acordo com estudo que monitora esgotos da capital e região (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Monitoramento COVID Esgotos indicou que mais de 1 milhão de pessoas em Belo Horizonte estão infectadas pelo coronavírus. O estudo apontou que um expressivo aumento foi constatado em diversas sub-bacias do Ribeirão Arrudas e do Onça. Pela segunda semana seguida, oindicou que mais deem Belo Horizonte estão infectadas pelo. O estudo apontou que um expressivo aumento foi constatado em diversas sub-bacias do Ribeirão Arrudas e do Onça.









Antes das duas últimas semanas, o estudo havia indicado o patamar de cerca de 500 mil pessoas infectadas. O aumento expressivo, identificado até o último dia 4, preocupa os analistas.





"Este cenário reflete o aumento expressivo da circulação do vírus em Belo Horizonte e indica a tendência de agravamento da pandemia na capital. Ressalta-se, uma vez mais, a importância do fortalecimento de medidas de prevenção e controle para redução da disseminação do vírus no município", diz o boletim.





Em Contagem, por sua vez, houve diminuição da estimativa de pessoas infectadas. No boletim anterior, cerca de 200 mil pessoas estariam com COVID-19, número que caiu para 170 mil no informe mais recente.