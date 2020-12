BH: Justiça libera venda de bebida alcoólica nos bares

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) conseguiu nesta sexta-feira (11/12) uma liminar que permite a venda de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes de Belo Horizonte.

No texto da decisão, o juiz diz que é difícil definir o que realmente estimula o aumento dos indicadores da COVID-19 em Belo Horizonte por causa da amplitude de atividades na cidade. Ele acrescenta:





“Porém, não é difícil concluir que o consumo de bebidas alcoólicas naqueles estabelecimentos, por si só, não representa causa relevante de aumento da transmissão, mesmo porque o mais importante, como dizem inúmeros médicos e cientistas de renome, brasileiros e estrangeiros, no estágio atual do surto do vírus Sars-Cov-2, é a prevenção. Com ou sem bebidas, em tese, os bares e restaurantes continuarão a ser frequentados, mas para os estabelecimentos comerciais a perda de receita é consequência óbvia, com redução ainda de capacidade para pagamento de débitos os mais variados e de manutenção dos funcionários”, escreveu Maurício Leitão.





A proibição do comércio de bebida alcoólica pela prefeitura, segundo o juiz, foi desproporcional. Maurício Leitão acredita que o belo-horizontino “têm consciência da necessidade de respeitar, em casa, nas ruas e nos locais de acesso ao público, os protocolos sanitários.”





“O que deve ser cobrado pela Administração Pública é justamente o respeito aos protocolos sanitários, não sendo possível que, por se considerar que nem todos os respeitam, haja séria e pontual, e nada razoável, restrição dirigida a um setor relevante da economia deste município, no caso de bares, restaurantes e similares, que existem aqui em enorme quantidade”, escreveu o juiz.





A Prefeitura de Belo Horizonte informou que ainda não foi notificada sobre a liminar.

"Defiro o pedido de concessão da segurança liminar para que a ilustre autoridade impetrada (Prefeitura de Belo Horizonte), por si ou seus agentes, se abstenha, com base no Decreto Municipal n° 17.484/2020, de impedir ode bebidas alcoólicas nos estabelecimentos associados à impetrante (Abrasel), assim como de aplicar qualquer sanção a respeito, desde que observados osjá previstos na Portaria SMSA/SUS 328/2020, sob pena de fixação de MULTA DIÁRIA.”