Músicos de Contagem protestam contra decreto que proíbe shows em bares

Músicos protestam na frente da Prefeitura de Contagem contra o decreto que proibiu as apresentações de música ao vivo em bares e restaurantes (foto: Robson Rodrigues) Músicos de Contagem, na Região Metropolitana de BH, fizeram um protesto na porta da prefeitura nesta quinta-feira (10/12), por volta das 15h. Os artistas são contra contra o limita o funcionamento de bares e restaurantes, além de suspender as atividades em cinemas, teatros, boates, casas de shows e de festas, salões de dança, clubes, museus, centros culturais e bibliotecas. de Contagem, na Região Metropolitana de BH, fizeram um protesto na porta danesta(10/12), por volta das 15h. Os artistas são contra contra o Decreto 1.929, publicado na última terça-feira (8/12) , queo funcionamento de bares e restaurantes, além deas atividades em cinemas, teatros, boates, casas de shows e de festas, salões de dança, clubes, museus, centros culturais e bibliotecas.

Bares, restaurantes e lanchonetes podem funcionar até as 23h, mas não foram proibidos de comercializar bebidas alcoólicas, assim como acontece em Belo Horizonte desde segunda-feira (7/12). Porém, não poderão mais contar com apresentações de música ao vivo, de acordo com as normas do decreto.





Segundo a prefeitura, as medidas foram necessárias para conter o avanço da COVID-19 na cidade. O aumento dos casos confirmados de coronavírus foi de 75%, na comparação entre as duas últimas quinzenas.

Insatisfação

Os artistas se reuniram na Praça Tancredo Neves, 200, no bairro Camilo Alves, onde fica a sede da prefeitura.





“Os estabelecimentos vão continuar funcionando, mas os músicos não poderão executar seu trabalho. São profissionais que sustentam suas famílias, pagam impostos, fomentam a cultura e movimentam uma grande quantidade de dinheiro para a cidade, através do entretenimento”, diz France César, músico e um dos organizadores do ato.





Para ele o decreto é incoerente, uma vez que a música não é a grande responsável pela transmissão do coronavírus. “Acompanhamos shoppings, estabelecimentos, transportes públicos lotados, mas o músico não pode trabalhar”, enfatiza.





Os manifestantes foram recebidos pelo chefe de gabinete do prefeito, Alessandro Marques. Eles expuseram suas reivindicações e Marques prometeu que a liberação para os músicos poderem voltar a trabalhar deve sair no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (10/12).

A Prefeitura de Contagem informa que deve publicar um novo decreto com a flexibilização para músicos poderem atuar em bares. Amanhã serão divulgados mais detalhes quanto aos cuidados e regras para a liberação.





A Secretaria de Saúde de Contagem também informa que, semanalmente, são realizadas reuniões do Comitê de Enfrentamento à Covid e que são traçadas as diretrizes com base nos dados epidemiológicos.

Os manifestantes foram recebidos pelo chefe de gabinete do prefeito, Alessandro Marques, que garantiu que a decisão vai ser revista, com a liberação das atividades para os músicos (foto: Robson Rodrigues)

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria