Bares de BH têm horário de funcionamento ampliado; venda de bebidas é flexibilizada

Bares e restaurantes poderão abrir as portas das 11h às 22h em dias úteis. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Prefeitura depublicou, neste sábado, decreto que aumenta o horário de funcionamento e comercialização depor parte dee restaurantes. A partir de hoje, estabelecimentos com a porta voltada à rua podem funcionar de segunda a domingo, das 11h às 22h. Locais instalados em shoppings, galerias comerciais e afins podem abrir na mesma faixa de horário, mas de segunda a sábado.Bares ecom acesso direto por meio das vias públicas podem comercializar bebidas das 17h às 22h de segunda a sexta-feira. Aos sábados, domingos e feriados, o horário se estende: vai das 11h às 22h. No que tange aos estabelecimentos localizados em centros de compras, as bebidas alcóolicas estão permitidas nos mesmos moldes — exceção feita aos domingos e feriados.O documento, assinado pelo prefeito Alexandre(PSD), estabelece uma série de critérios: os empresários precisarão organizar turnos de trabalho e orientar os empregados sobre a necessidade de distanciamento. Sabão, toalhas de papel e dispensadores de álcool gel e álcool 70% são obrigatórios.O texto reforça, também, a importância da utilização das máscaras faciais — e da troca do aparato, no máximo, a cada quatro horas.