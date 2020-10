Minas registra 67 mortes por COVID-19 em 24 horas e chega a 7.569 óbitos

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 31/07/2020)

Minas Gerais chegou, neste sábado (3), a 7.569 mortes causadas pela COVID-19. Foram 67 mortes confirmadas nas últimas 24 horas. Ao mesmo tempo, o número de casos aumentou em 3.445 – são 305.527 diagnósticos no total no estado.

As informações fazem parte do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado nesta manhã. Dos 305.527 casos, 270.475 já estão recuperados da doença. Outras 27.483 pessoas ainda apresentam sintomas da enfermidade, além dos 7.569 óbitos.

Vale lembrar que a Saúde estadual não vai divulgar boletim neste domingo (4), pela primeira vez na pandemia. Segundo o governo, isso vai acontecer porque as cidades colocam menos informações no sistema digital neste dia, o que significa pouca alteração no levantamento.