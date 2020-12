Céu nublado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte: ainda pode chover nesta sexta-feira (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)





Nesta sexta-feira, o céu nublado e as pancadas de chuva ainda estarão presentes na maior parte de Minas Gerais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a população dos municípios das regiões Central, Norte e Leste devem ficar atentas e tomar cuidado, pois há possibilidade de alagamentos e aumento de níveis dos rios.









Em Belo Horizonte, apesar de o sol aparecer tímido em algumas áreas no início da manhã, o dia ainda deve ser de céu encoberto a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura hoje na capital pode variar entre 17°C e 25°C.



No fim de semana, apesar da redução da nebulosidade, com mais momentos em que será possível ver o céu azul e o aumento das temperaturas, ainda há previsão de pancadas de chuva, preferencialmente no fim da tarde e à noite na capital e na Grande BH.



Em alguns momentos, a cobertura de nuvens pode diminuir em áreas da capital hoje e amanhã, elevando a temperatura (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)





O Inmet ainda alerta que as condições atmosféricas são favoráveis à ocorrência de chuvas intensas, com volume entre 30 e 60 milímetros por hora, em áreas isoladas da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Central, Vale do Rio Doce e Zona da Mata até as 11h desta sexta-feira.





A chuva também pode ser mais intensa e acompanhada de ventos fortes em regiões isoladas do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Norte, e nos vales do Jequitinhonha e Mucuri até o fim desta manhã.