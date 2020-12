Defesa Civil divulga alerta de chuva válido até quinta-feira

Mais cedo, durante a chuva, semáforos estavam em flash na Avenida Afonso Pena, no Centro (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)





chuvas intensas nesta quarta-feira, a Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou um alerta válido até a manhã de quinta-feira. Segundo o órgão, há possibilidade de chuva com volume variando entre 30 e 50 milímetros acompanhada de raios e rajadas de vento com velocidade próxima a 50 quilômetros por hora.



10h - Possibilidade de chuva (30 a 50 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de quinta-feira (10). Fonte: Defesa Civil de BH@prefeiturabh @Bombeiros_MG @OficialBHTRANS pic.twitter.com/SDydEsDa5J %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) December 9, 2020

Volume de chuva registrado por volta das 11h em BH (foto: Defesa Civil/Divulgação)

De acordo com Claudemir Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Minas Gerais está sob influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenômeno responsável por chuvas consecutivas e de forte intensidade . “Pelo menos nos próximos três dias a tendência ainda é de chuva em boa parte de Minas Gerais, principalmente nas regiões Central, Vale do Aço e no Vale do Rio Doce”, diz o meteorologista.





Em Belo Horizonte, onde chove em alguns pontos desde a madrugada, a previsão para hoje é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a qualquer hora do dia. A temperatura varia entre 17°C e 25°C. Na região metropolitana, onde também deve chover, a temperatura mínima foi de 16°C e a máxima pode chegar aos 26°C. Em todo o estado, a mínima registrada foi de 13°C no Sul e a máxima prevista é de 33°C nas regiões Norte e Noroeste de Minas, onde também chove.