Temporal: mineiro em carro coberto de água narra tranquilo o drama

tranquilidade de um homem preso no meio da enxurrada em uma das principais avenidas de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, depois de um temporal que provocou uma série de estragos pela cidade nesta terça-feira (08/12). Ele estava dentro de um carro e narrava o fato, enquanto a água cobria o veículo. Em outro vídeo, um homem descia de boia em mais uma via da cidade quase inundada.

Mineiro de Uberlândia narra com tranquilidade carro coberto de água em temporal e vídeo viralizahttps://t.co/S0MWm7t5kh pic.twitter.com/ek8tG8Orkx — Estado de Minas (@em_com) December 9, 2020



14:55 - 02/12/2020 Chuva forte inunda ruas e carros boiam em Juiz de Fora; veja vídeo enxurrada. Ele tem pelo menos mais uma pessoa junto dele no carro. "Onde nós 'tá', não tem nada tampando nós, a água vem forte, já desceu até gente aqui na água. Ali na calçada a água já não 'tá' alta. Só que não deu tempo de nós 'subir'", diz ele. No registro de menos de um minuto, o homem está na Avenida Rondon Pacheco e, pelos vidros do veículo, é possível ver a altura da. Ele tem pelo menos mais uma pessoa junto dele no carro. "Onde nós 'tá', não tem nada tampando nós, a água vem forte, já desceu até gente aqui na água. Ali na calçada a água já não 'tá' alta. Só que não deude nós 'subir'", diz ele.





Apesar de o veículo já ter sido arrastado, como ele conta, a narração é calma e mostra parte do problema enfrentado por dezenas de outros condutores entre o fim da tarde e o início da noite de terça. “Uns carros 'trombou' um no outro aqui e o nosso ficou enroscado no canteiro e graças a Deus 'tamo' em segurança”, diz ele.





As imagens mostram a água que corre sobre a avenida, transformando o local em um verdadeiro rio. Apesar da força e do volume da enxurrada, o carro do narrador não se mostra inundado, o que garantiu a segurança dele e do passageiro. Não houve vítimas graves da chuva na cidade, o que indica que apesar dos possíveis prejuízos, o autor do vídeo saiu ileso.





Viralizou



Os comentários nos vários compartilhamentos em grupos de aplicativos de troca de mensagens e em redes sociais apontavam para a tranquilidade do homem. “Esse levou muito a sério a frase 'muita calma nessa hora'”, disse uma pessoa. “Não é de rir, mas dá vontade. Estou admirada com essa calma dele”, comentou outra mulher em um post do vídeo. “Ainda bem que esse é um vídeo que não termina em tragédia”, afirmou mais um perfil. Entretanto, houve quem apontasse o risco da situação. “Ele não teve calma, ele não teve noção do perigo que estava correndo”, afirmou um usuário da mesma rede social.

Em outro vídeo do temporal em Uberlândia, um homem foi flagrado descendo de boia a enxurrada quase no cruzamento entre as avenidas Suíça e Anselmo Alves dos Santos, no Bairro Tiberyhttps://t.co/S0MWm7t5kh pic.twitter.com/KNUCJ5oqtA — Estado de Minas (@em_com) December 9, 2020



Mais tranquilidade



Em outro vídeo jocoso, um homem foi flagrado descendo de boia a enxurrada quase no cruzamento entre as avenidas Suíça e Anselmo Alves dos Santos, no Bairro Tibery. No momento em que o vídeo foi gravado, a chuva ainda estava no início, mas a água já era forte. O local é um dos vários pontos críticos e de regular inundação quando há chuvas fortes em Uberlândia. Assim como a Rondon Pacheco, a Avenida Anselmo Alves é um vale e recebe água que desce de vários bairros. Em pelo menos dois pontos da via houve interrupção do trânsito por causa das águas durante a noite.





Chuva



Por cerca de duas horas, no início da noite desta terça, choveu 30% do esperado para todo o mês de dezembro na cidade, segundo a Climatologia da Universidade Federal de Uberlândia. A chuva atingiu toda a zona urbana, mas nas regiões central e sul houve maior volume de precipitação, sendo registrados 86,6mm na estação do Centro da cidade e 84,4mm na estação São Jorge.