Chuva intensa causa alagamentos e desaloja moradora em Varginha

Chuva causou transtornos em Varginha (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Uma chuvae intensa atingiu, no Sul de Minas, na noite dessa segunda-feira (7/12), causou pontos dee deixou uma moradora. Foram registrados 114de chuva na cidade.

Durante a chuva, moradores da cidade registraram nas redes sociais aforça da água. Antes de começar o temporal, uma foto postada mostrou como o céu se fechara e as nuvens estavam carregadas. Logo na sequência, um vídeo foi gravado no momento da chuva.

Moradores registraram a chuva nas redes sociais (foto: Redes Sociais/Reprodução )

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares registraram pontos de alagamentos pela cidade. Na Avenida Otávio Marques, próximo ao shopping, motoristas precisaram desviar do excesso de água pelo local. O Ribeirão do Bairro Santa Maria transbordou na altura da Travessa Clotilde de Morais. Na BR-491, próximo ao Parque de Exposições, os bombeiros socorreram dois carros que ficaram ilhados na via.

A Somar Meteorologia informou que foram registrados 114 milímetros na cidade. “Apesar da intensidade da chuva e os transtornos causados, não teve ninguém ferido”, diz Corpo de Bombeiros.

Uma moradora da Rua Rio de Janeiro ficou desalojada e precisou ir para a casa de familiares depois que o imóvel foi atingido pela água.

“Técnicos da Defesa Civil já estão no local fazendo a avaliação do imóvel. A prefeitura vai tomar todas as medidas necessárias. E dependendo da situação, se for necessário, a prefeitura vai pagar o aluguel social para a mulher. A casa dela nunca tinha passado por este problema, o transtorno foi causado mesmo pelo excesso de chuva”, explica assessoria de imprensa da prefeitura.