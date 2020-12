Alerta de tempestade e até granizo em Minas; chuvas fortes também em BH

Manhã de céu entre muitas nuvens na capital mineira (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press)

O céu já amanheceu mais nebuloso na manhã desta quarta-feira (2/12) na capital mineira. Isso porque o avanço de uma frente fria deve deixar o tempo mais fechado em BH nos próximos dias. Para esta quarta, a previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva fortes, com raios, rajadas de vento e até granizo ao longo de todo o dia.









"A frente fria sempre está relacionada com chuvas significativas. Já atingiram o Triângulo e o Sudoeste nesta madrugada e, ao longo do dia, devem chegar à Região Metropolitana, Sul e Zona da Mata", explica Cleber de Souza, meteorologista do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Região em amarelo está em "risco potencial" de tempestades, segundo o Inmet (foto: Reprodução/Inmet)





Entre essa quarta e a quinta (3/12), o volume de chuva pode superar os 50mm na Grande BH. O Inmet já chegou a emitir um alerta de tempestade para o Centro-Sul, Zona da Mata e Triângulo Mineiro, com ventos intensos e até granizo. As pancadas devem atingir praticamente toda Minas Gerais pelo menos até o próximo dia 10.





"Será criada uma zona de convergência do Atlântico Sul, quando a frente fria estacionária se encontra com o transporte de umidade da Amazônia. Isso tende a termos dias consecutivos de chuva em todo o estado", completa o meteorologista.





No estado, a mínima nesta quarta foi de 14°C, no Sul, e a máxima deve chegar aos 38°C, no Norte, onde a frente fria ainda não começou a atuar.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira