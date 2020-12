Alerta de chuvas intensas para BH e mais da metade de Minas

Praça do Papa e Serra do Curral são engolidas pela nebulosidade em BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Mais da metade do estado se encontra sob alerta de chuvas intensas (foto: Reprodução)

Mais da metade do estado dese encontra emmeteorológico de "perigo para" (veja mapa abaixo), de acordo com boletim emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (). Na capital mineira, a semana toda deve ser chuvosa, com previsão deisoladas nesta terça-feira (08/12).Pelo boletim do Inmet, 13 regiões estão sob influência de chuvas entre 30 e 60 milímetros (mm) por hora, se concentrando em um volume final de 50 a 100 mm no dia. Podem ocorrer ventos intensos, de 60 a 100 km/h, trazendo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.Somente partes das regiões Norte e norte dos vales dos rios Jequitinhonha e Mucuri se encontram fora do alerta de perigo. Sob a influência das tempestades se encontram a Grande BH, Zona da Mata, Campos das Vertentes, Norte, Oeste, Sul, Sudoeste, Noroeste, Triangulo, Alto Paranaiba, Central, Vale do Rio Doce e Jequitinhonha.nesta terça, em, deve ficar entre os 18°C e 25°C e a umidade relativa do ar varia de 95% a 70%. O Inmet prevê manhã nublada, com pancadas de chuva, sendo que essa concentração de nuvens pesadas se amplia na tarde e noite, vindo com trovoadas e raios isolados.Na quarta-feira (09/12), a previsão é de dia chuvoso em todos os períodos, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na parte da manhã, tendendo uma redução das precipitações com tempo encoberto e chuviscos na tarde e noite. As temperaturas máximas caem de 25°C para 23°C, mas a mínima se mantém em 18°C. O restante da semana também segue chuvoso segundo a previsão, até o sábado (12/12).