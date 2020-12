Deslizamento de terra em Caratinga coloca em risco três casas e um prédio

Moradores foram retirados e levados para casas de parentes. (foto: CBMMG/Divulgação)

Seis veículos foram engolidos pela terra. No local, também havia muitas rochas (foto: CBMMG/Divulgação)

Umde terra, em, no Vale do Rio Doce, atingiu as estruturas de três casas e comprometeu a de um prédio na Rua André Oliveira Valadão, no Bairro Rodoviários, que fica próximo à BR-116. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (7/12), e seria, em princípio, segundo o boletim de ocorrência (BO) do Corpo de Bombeiros, consequência de umajunto ao posto de gasolina Gentil. A polícia investiga a denúncia de que para a realização dessa obra, teria sido utilizada dinamite.Segundo relato dos bombeiros, no local estava sendo feita a contenção de um, que consistia em risco para a área. Uma equipe do Exército teria ido ao local e não aprovou a utilização da dinamite, que segundo o responsável pela obra seria necessária para conter um possível desmoronamento, em função da chegada da chuva.A empresa apresentou uma autorização da utilização de espuma, mas não foi constatada sua utilização. A área de deslizamento é grande, segundo os bombeiros. Seis veículos foram engolidos pela terra. No local, também havia muitas rochas.O prédio, que teve seude estacionamento desmoronado, pode estar comprometido, segundo os bombeiros, e será necessário um estudo técnico. Os moradores foram retirados e levados para casas de parentes.Além dos bombeiros, a Defesa Civil Municipal e os funcionários da Secretaria Municipal do Meio Ambiente estiveram no local. A Defesa Civil Regional foi mobilizada e está fazendo uma avaliação da área com um engenheiro para verificar a necessidade do parecer de um geólogo.