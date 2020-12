Árvore cai, destrói quatro veículos e casa é destelhada devido à chuva

Árvore torceu devido ao vento e o tronco partiu (foto: Vinícius Lemos/Especial para o EM) foram esmagados por uma árvore que desabou e uma casa ficou destelhada depois de chuva e ventania na Zona Oeste de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite desta sexta-feira (4/12). Ruas ficaram cheias de lama e uma família precisou se abrigar em uma igreja depois de apenas 10 minutos de chuva.



foram esmagados por umae umaficoudepois de chuva e ventania na Zona Oeste de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite desta sexta-feira (4/12). Ruas ficaram cheias de lama e uma família precisou se abrigar em uma igreja depois de apenas

A precipitação forte ficou concentrada em quatro bairros, principalmente, no Morada Nova. Na avenida Aldo Borges Leão, uma grande árvore teria torcido com o vento que fez o tronco dela se partir em dois.

Um desses pedaços caiu sobre um carro e três motos, além de afetar a cobertura de um comércio. A avenida ficou interditada durante a noite e parte da madrugada até que houvesse o corte da madeira. Os quatro veículos foram destruídos.





A árvore era sadia e não corria risco de desabamento, segundo a Defesa Civil. Estima-se que as rajadas de vento tenham atingido 60km/h. Outros galhos menores também ficaram espalhados pela via e parte da energia do Morada Nova foi afetada depois que a fiação da rede arrebentou.

Destelhamento

Uma casa foi destelhada e uma família ficou desabrigada, também no Morava Nova. Telhas e madeiramento desabaram devido à ventania. Parte da estrutura por pouco não caiu sobre um bebê de um ano. Pai, mãe e filha passaram a noite em uma igreja vizinha da residência. O proprietário contou que mora no local há três meses apenas.