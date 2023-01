Minas está em alerta de chuva de 200 mm até a sexta-feira (6)

Centro de Minas, Zona da Mata e Campo das Vertentes têm maior possibilidade de chuvas intensas (foto: Agência Minas/Reprodução)

A Defesa Civil de Minas Gerais alerta sobre a previsão de fortes chuvas em Minas Gerais, podendo chegar a 200mm. O alerta vale até a sexta-feira (6/1).

Segundo o órgão, as chuvas são causadas pelo avanço de uma frente fria pelas regiões Central e Sul do estado, conforme dados do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As localidades com possibilidade de maior incidência das chuvas intensas, segundo os modelos meteorológicos utilizados pela Defesa Civil, são as regiões Central, Zona da Mata e Campos das Vertentes.

“Trabalhamos sempre para alertar com a maior antecedência possível sobre a possível incidência de chuvas. É preciso que estejamos preparados e atentos para evitar problemas”, explicou o tenente-coronel Sandro Corrêa, chefe da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil.

Fique em alerta

O tenente-coronel Sandro Corrêa também reforça a necessidade de a população estar atenta para se proteger e, principalmente, prevenir acidentes que podem ser provocados pela força das águas.

Entre as principais dicas estão as recomendações para que as pessoas nunca se abriguem embaixo de árvores ou de proteções metálicas frágeis, que podem apresentar risco de quedas; evitem trafegar por áreas alagadas e por regiões próximas a rios e cachoeiras; e não permaneça nas proximidades de janelas, portas, canos e outros objetos metálicos.

Alertas

A Defesa Civil de Minas Gerais frequentemente divulga alertas sobre chuvas em suas redes sociais (Instagram e Twitter). Além disso, é possível receber os alertas via SMS. Basta enviar o CEP para o número 40199. Dessa forma, o celular é cadastrado e o usuário receberá as mensagens automáticas comunicando eventos severos na localidade indicada.