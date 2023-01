Minas tem 124 cidades em situação de emergência devido às chuvas

Quatro cidades de Minas Gerais entraram em situação de emergência devido ao período chuvoso no estado. Nesta quarta-feira (4/1), Nova Era, Aricanduva, Itaobim e Palmópolis passaram a constar na lista divulgada diariamente pela Defesa Civil Estadual, fazendo a relação completa chegar a 124 municípios.Conforme o documento, desde o início do período chuvoso, em 21 de setembro de 2022, 7.463 pessoas tiveram que ir para a casa de parentes ou amigos devido aos efeitos diretos das chuvas em suas residências. Outras 1.604 foram encaminhadas para abrigos públicos como habitação temporária.

Desde o ano passado, 14 pessoas morreram em decorrência das tempestades. Quatro óbitos foram registrados na cidade de Antônio Dias, no Vale do Rio Doce , quando na noite de Natal uma encosta desabou e atingiu várias casas. Também houve casos fatais nas cidades de Piraúba, Bom Jesus do Galho, Santa Luzia, Vespasiano, Bertópolis, Inhapim, Presidente Bernardes, Governador Valadares e Grão Mogol.