Saiba quem são as vítimas da tragédia em Antônio Dias

Três mulheres morreram em desabamento de talude em Antônio Dias (foto: CBMMG/Divulagção)

As irmãs Marli Custódio dos Santos, 51 anos, e Aparecida de Fátima, de 54, foram duas das três pessoas encontradas mortas no desabamento de talude em Antônio Dias, no Vale do Rio Doce.

Segundo a Defesa Civil do município, a vítima de 18 anos, encontrada na manhã desta segunda-feira (26/12), ainda não foi identificada. O corpo está no Instituto Médico-Legal (IML).

Das nove vítimas resgatadas, cinco seguem internadas, sendo duas em estado grave. Uma criança segue desaparecida.

O desabamento

Na madrugada do domingo de Natal (25/12), um talude desabou em cima de quatro casas. Chovia muito no momento do desabamento. O incidente ocorreu no povoado de Vila do Carvalho.

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham na busca da vítima desaparecida.

As estradas que dão acesso ao local ficaram obstruídas. A prefeitura da cidade trabalhou durante o domingo com máquinas para restabelecimento dos acessos às comunidades.

Chuva em Minas

Segundo o balanço da Defesa Civil Estadual, subiu para 13 o número de mortos em decorrência das chuvas em Minas Gerais.

Ainda de acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil de MG, 7.370 pessoas estão desalojadas e 1.484 estão desabrigadas. 104 municípios mineiros decretaram situação de emergência.