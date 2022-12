Chuvas: muro de cemitério desmorona, e caixão vai parar na casa da frente

Fundos da casa atingida fica em frente ao Cemitério Municipal João Gabriel da Costa (foto: Redes sociais/Reprodução)

O muro do Cemitério Municipal João Gabriel da Costa, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, desabou por volta das 7h da manhã deste domingo (25/12) e levou lama, caixão e sepultura para dentro da casa de Marlene Rodrigues.Os fundos do imóvel, segundo conta a moradora, fica em frente ao cemitério. Com o deslizamento, a casa foi atingida. Marlene diz que ficou apreensiva quando percebeu um grande volume de água descendo com muita força do cemitério e acionou o Corpo de Bombeiros. “Eles disseram que eu poderia ter morrido enterrada, pois o muro estava comprometido”, afirmou a moradora.