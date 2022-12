Deslizamento de um talude em Antônio Dias resultou na morte de duas mulheres. Outras duas pessoas estão desaparecidas (foto: Defesa Civil Estadual/Divulgação)



Duas pessoas morreram e duas estão desaparecidas depois de um deslizamento de um talude no povoado de Vila do Carvalho no município de Antônio Dias, no Vale do rio Doce, devido às fortes chuvas no início da madrugada deste domingo (25/12). As pessoas estavam em uma confraternização de Natal. Com isso, sem contar os dois desaparecidos, subiu para 10 o número de mortes causadas pelas chuvas em Minas.









O Governo de Minas instalou um gabinete de crise em Antônio Dias, formado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar e Defesa Civil municipal.

De acordo com a Defesa Civil, a tempestade durou cerca de duas horas. Com o deslizamento de terra ao menos quatro residências foram atingidas por um talude (barranco) e colapsaram. A Os bombeiros foram acionados por volta das 0h40.





Policiais e bombeiros militares que atuam no local retiraram duas pessoas do local já em óbito. Duas pessoas estão desaparecidas. A Polícia Civil foi acionada e trabalha na identificação das vítimas. Nove pessoas foram resgatadas e encaminhadas para hospitais da região.





São 43 profissionais estaduais, entre policiais e bombeiros militares, atuando no local. São oito viaturas empregadas, além de duas guarnições da Defesa Civil Estadual. Duas aeronaves, uma da Polícia Militar e outra do Corpo de Bombeiros, estão em apoio total à ocorrência, no atendimento das vítimas e localização de possíveis desaparecidos.





As estradas que dão acesso ao local estão obstruídas. A prefeitura atua com máquinas para restabelecimento dos acessos às comunidades.

Desabrigados e desalojados

Segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil de Minas na manhã deste domingo (25/12), 7.370 pessoas estão desalojadas, ou seja, precisaram sair das próprias casas, mas foram acolhidas por parentes e amigos. Enquanto 1.484 pessoas ficaram desabrigadas, necessitando de alojamento público, em função de danos ou ameaças de danos em suas casas.





Segundo o Corpo de Bombeiros, a chuva forte durou cerca de duas horas, durante a madrugada deste domingo. Ao menos quatro casas foram atingidas pela terra que deslizou do talude. Mais de 40 profissionais atuaram no local e encontraram quatro pessoas mortas, sendo três mulheres e um menino de 12 anos. A Polícia Civil já foi acionada e trabalha na identificação de todas as vítimas.





De acordo com a meteorologista do Inmet Anete Fernandes foi registrado um grande volume de chuva em 12 horas na região. Não há estações meteorológicas em Antônio Dias, mas em uma cidade próxima, Timóteo, de 19h de sábado até as 7h de domingo foram 84,4 milímetros. Além da tempestade, a chuva que persiste desde o início de dezembro também aumentou o risco geológico.





Alerta de chuva

E as chuvas não devem dar trégua nos próximos dias. O Inmet emitiu alerta para chuvas de até 100 mm e ventos intensos entre 60 e 100 km/h em cidades mineiras.

O alerta vale até a manhã de segunda-feira (26/12). Além das chuvas fortes, há também risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste e Norte de Minas estão em alerta.