Motorista de ônibus se veste de Papai Noel para distribuir doces em Passos

O ônibus ganhou decoração especial com estrela guia, bolas de árvores de Natal e cabine do motorista toda revestida em vermelho. Matheus conta que a ideia surgiu quando ele conversou com a família, em 2017.



Um Papai Noel diferente que fez a alegria do Natal em Passos, Sudoeste de Minas Gerais. O motorista de transporte coletivo Matheus Domingos se fantasiou de 'bom velhinho' e distribuiu balas e doces entre os passageiros, crianças e adultos. Ele começou a distribuir as guloseimas na quarta-feira (21/12) e só terminou ontem à noite (24/12).

No primeiro ano, ele foi vestido de Papai Noel na casa de amigos e vizinhos para distribuir doces. No ano seguinte, surgiu a ideia de sair pelas ruas da cidade distribuindo balas num carro de som com músicas natalinas. "Teve um ano que um amigo me levou de caminhão guincho", recorda.



Quando levou a ideia para o ônibus, teve gente que aguardava a linha dele para passar só para viver a experiência. As crianças foram as que mais se alegraram, mas idosos e adultos também aproveitaram. Assim que o ônibus parava, lá vinham os doces e os votos de Feliz Natal.



Depois veio a pandemia e, por dois anos, a roupa de Papai Noel ficou guardada. “A alegria das pessoas ao entrar no ônibus e ver um Papai Noel distribuindo balas é muito grande. As crianças principalmente”, diz, satisfeito com o retorno às ruas.



Para o ano que vem tem mais. Matheus promete sair de novo trabalhando e dirigindo o ônibus vestido de Papai Noel. Segundo ele, os passageiros e condutores dos outros ônibus deram apoio ao projeto.



A ação também aconteceu no presépio São Francisco, montado em uma praça, há 22 anos pelo voluntário Mozair Moraes e pela Associação Amigos do Presépio do São Francisco, com peças em tamanho natural.