BH: grupo distribui almoço de Natal a 250 pessoas em situação de rua

Vinte e cinco pessoas se voluntariaram para montar as marmitas e fazer as entregas no horário do almoço (foto: Leandro Couri/ EM/ D.A Press) Às vésperas do Natal, uma ação oferece almoço para 250 moradores em situação de rua e vulnerabilidade social no Centro de Belo Horizonte. Neste sábado (24/12), um grupo formado por 25 pessoas entregou marmitas, refrigerantes e doces nos Bairros Lagoinha, Centro e na Praça da Estação.









Inicialmente, a ação seria pontual, mas algo fez com que ele mudasse de ideia. "Quando entreguei a primeira marmita para um senhor, há sete anos, ele comeu muito rápido, enquanto continuei distribuindo os almoços, e depois veio correndo, me parou e disse que foi a melhor refeição da vida dele. Fiquei muito tocado. Depois disso e decidi fazer o Natal todos os anos", conta.





Desde então, todo fim de ano, Diogo pede doações em dinheiro, sem estipular uma meta, pois a quantia arrecadada é usada para comprar os mantimentos e, o restante, é doado para alguma instituição de caridade. "Não colocamos limite e normalmente sobra dinheiro, que é doado para algum instituição. Este ano vamos entregar para uma casa de idosos, em Sabará, que foi muito afetada pelas chuvas". Nos outros anos, sobraram cerca de R$ 1.500 a R$ 2 mil, o que deve se repetir este ano.





Contribuíram para a ação, 80 doadores de quantias variadas. Além disso, 25 pessoas se voluntariaram a montar as marmitas e fazer as entregas no horário do almoço. O kit continha arroz, tropeiro, batata palha, pernil, além de um refrigerante e doce."Muitas vezes, as pessoas fazem pensando que estão auxiliando alguém, mas a sensação de fazer bem ao próximo é ainda maior para nós mesmos", diz.





Para os interessados em ajudar, ainda é possível fazer doação em dinheiro, que será destinado ao Abrigo Irmã Tereza de Jesus em Sabará. Pix para doações: 31 98729-5565