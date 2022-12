Véspera (24) e Natal (25) podem ter pancadas de chuva em BH

BH tem previsão de chuva para sábado (24/12) e domingo (25/12) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Defesa Civil de Belo Horizonte indica possibilidade de chuva na capital na véspera (24/12) e no Natal (25/12). Hoje, o céu fica nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva. A mínima foi de 16°C e a máxima prevista é de 28°C. A umidade relativa do ar mínima fica em torno de 55% à tarde.

Em Minas

Amanhã, o céu fica nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva. Os termômetros devem oscilar entre 17°C e 27°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 60% à tarde.

Hoje, o céu fica nublado com pancadas de chuva, por vezes fortes, com trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Jequitinhonha e Mucuri. Nas demais regiões do estado, céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

No domingo, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Nas outras regiões de Minas, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Chuva no estado

Por causa das chuvas fortes que atingem Minas Gerais nos últimos dias, o número de pessoas desalojadas passou de 4.843 para 6.999, segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual. O aumento de 45% foi registrado nessa sexta-feira (23/12).

O Estado também registrou 1.443 pessoas desabrigadas por causa do período chuvoso. Oito pessoas morreram. A morte mais recente foi no município de Governador Valadares, no domingo passado (18/12).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o município mineiro que registrou o maior volume de chuva nas últimas 24h foi Rio Pardo de Minas, no Norte do estado, com 57.2 mm.