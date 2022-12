Chuvas: sobe número de estradas interditadas em Minas Gerais

Afundamento de pista e queda de barreiras fazem parte dos motivos de interdições parciais (foto: Sidney Lopes/EM/D.A Press)

Mineiros que pegarão a estrada durante as festas de fim de ano precisarão ficar atentos. Em Minas Gerais, já são seis rodovias interditadas em decorrência às chuvas no estado. Na madrugada desta quinta-feira (22/12), houve interdição do acostamento da BR-381, em Belo Oriente, na região Leste, devido a uma erosão.









O km 164 da rodovia também permanece interditada parcialmente , no sentido estado da Bahia, desde a última segunda-feira (19/12), por causa de uma erosão no asfalto. Conforme a PRF, o local está sinalizado e, até o momento, não há registro de congestionamentos.

Além disso, a BR-262, no km 387, na altura de Florestal, na Região Metropolitana de BH, segue parcialmente interditada, no sentido da capital mineira, devido ao afundamento da pista. A PRF informou que o trânsito está fluido pela pista contrária.





Já na BR 166, no km 275, em Teófilo Otoni, também no Vale do Jequitinhonha, uma barreira de terra caiu e interdita parcialmente a rodovia no sentido Manhuaçu. Além da sinalização, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) trabalha para a retirada do material na pista.

Segundo a PRF, as interdições em Florestal, Bela Vista de Minas e Padre Paraíso foram causadas pelas chuvas do início de 2022. Já as de Belo Oriente e Teófilo Otoni estão ligadas ao período chuvoso deste fim de ano.