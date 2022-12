BH: volume de chuvas diminui, mas céu permanece nublado nesta quinta

Céu amanheceu parcialmente nublado em BH (foto: Edesio Ferreira/ EM/ D.A Press) O volume de chuva começa a diminuir em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (22/12). Segundo a Defesa Civil, a previsão é que a quantidade de água seja menor em relação aos últimos dias, mas o céu segue parcialmente nublado com pancadas em toda a cidade.









Até as 6h desta quinta, o acumulado de chuvas de dezembro já era superior à média mensal em oito, das nove regionais de BH. Veja:

Barreiro: 289 (85,2%)

Centro Sul: 449,4 (132,5%)

Leste: 407,8 (120,3%)

Nordeste: 338,8 (99,9%)

Noroeste: 370,8 (109,3%)

Norte: 368 (108,5%)

Oeste: 445,8 (131,5%)

Pampulha: 376,2 (110,9%)

Venda Nova: 354,4 (104,5%)

Média Climatológica de dezembro: 339,1 mm

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para Minas Gerais é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva, principalmente, no Noroeste, Norte, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri.



O restante do estado fica com céu parcialmente nublado. A mínima foi de 12,1°C em Monte Verde, no Sul do estado e a máxima será de 32°C, no Triângulo.