BH: grupos organizam ceia para pessoas em vulnerabilidade social

Diversos projetos estão recebendo doações de alimentos para oferecer uma ceia a essas pessoas (foto: PBH / Divulgação) O fim de ano chegou e uma das tradições mais importantes dessa época é a reunião em família em volta da ceia de Natal e das festas de Réveillon. Mas essa não é a realidade de muitas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Por isso, diversos projetos organizam doações de alimentos para oferecer uma ceia a essas pessoas.





Uma das iniciativas está sendo planejada pela prefeitura de Belo Horizonte (PBH) que vai promover uma série de atividades festivas nas Unidades de Acolhimento da capital.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC), refeições com cardápios especiais também serão ofertados para marcar as festas de fim de ano.

Especificamente para a ceia de Natal, as Unidades de Acolhimento da cidade terão como cardápio: lombo assado, coxa assada, maionese de legumes, lasanha de abobrinha , macarronada e, para a sobremesa, pavê de biscoito maisena e palha italiana.





Confira os endereços dos locais para doação de presentes:

• Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (sede)

Avenida Afonso Pena, 1.212 - Centro





• Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania

Avenida Afonso Pena, 342 - Centro





• Banco de Alimentos

Rua Tuiuti, 888 - Padre Eustáquio





• Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha

Av. Pres. Antônio Carlos, 821 - Lagoinha

• Restaurante Popular I - Herbert de Souza

Avenida do Contorno, 11.484 – Centro

• Restaurante Popular II – Josué de Castro

Rua Ceará, 490 – Santa Efigênia (região hospitalar)

• Restaurante Popular III – Maria Regina Nabuco

Rua Padre Pedro Pinto, 2.277 – Estação BHBus – Venda Nova

• Restaurante Popular IV - Dom Mauro Bastos

Rua Afonso Vaz de Melo, 1.001 – Barreiro





Confira outras iniciativas e como doar:

Ceia de Natal na Praça - Comida que Abraça





A ONG Comida que Abraça está arrecadando mantimentos para alimentar cerca de 4 mil pessoas em situação de rua, no próximo sábado (24/12), Véspera de Natal. Por isso, o grupo montou um calendário de ações para entregar marmitas na Praça da Lagoinha, em BH. Quem quiser participar da ação pode doar itens até sexta-feira (23/12) ou contribuir com dinheiro. Segundo o grupo, os alimentos que estão sendo arrecadados são: panetones, refrigerante, arroz, lombo, batatas, farofa e creme de leite.

As doações poderão ser entregues na Rua Marília, 87A, Bairro Renascença. O PIX da ONG é: 43.043.804/0001-80





Solidariedade em rede - Arquidiocese de BH





Os interessados poderão doar cestas básicas, panetones e caixas de bombons que serão entregues a famílias em situação de vulnerabilidade social da Grande BH. As doações poderão ser entregues no Vicariato para Ação Social, na Rua Além Paraíba, 208, no Bairro Lagoinha. Para mais informações, as pessoas poderão entrar em contato com a arquidiocese através do telefone: (31) 3422-7141