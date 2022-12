Natal: Baby Miss Brasil Kids arrecada brinquedos para creche em Sabará

Duda recebeu ajuda de empresários da região para conseguir arrecadar brinquedos em menos de 15 dias (foto: Adriana Sousa/Divulgação)

A poucos dias do Natal, milhões de crianças ao redor do mundo escrevem suas cartinhas ao Papai Noel, na esperança de que o bom velhinho atenda seus desejos, sejam aquelas que pedem por brinquedos ou as que clamam por ajuda em outras questões. Enquanto ele não chega, pessoas se mobilizam para atender a demanda dos pequenos, como é o caso da Baby Miss Brasil Kids, Duda Crespinha, de apenas 4 anos.





Em uma ação de solidariedade, a pequena miss doou 120 brinquedos - entre bolas e bonecas, além de cerca de 110 pacotes de leite, na tarde desta quarta-feira (14/12), para a Creche Missão Malta Brasil, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









A princípio, a doação não incluia brinquedos. A mãe, Adriana Sousa, conta ter acreditado que o tempo seria curto para uma nova arrecadação, já que a creche entra de férias nesta quinta-feira (15/12), porém a miss insistiu. “Ela me questionou: ‘Mamãe crianças não gostam só de leite, elas gostam de brinquedos também’. Então ela fez um vídeo fazendo o pedido ao papai noel, e uma outra empresa doou 60 bolas e 60 bonecas”, destaca Adriana.





Ajuda do Papai Noel





Com a primeira doação de leite chegando no dia 28 de novembro, Duda e a mãe teriam pouco mais de 15 dias para arrecadar brinquedos. “Falei para a empresa que entrou em contato, que o tempo era curto, e precisávamos de um verdadeiro Papai Noel, pois não daria tempo”, ressalta a mãe da miss.

Entrando em contato com a creche, a instituição ainda relatou que as crianças precisavam de brinquedos que pudessem levar para casa, e uma nova campanha de doação de brinquedos semi-novos foi feita. Agora os brinquedos e o leite servirão para atender as 117 crianças que frequentam a instituição.





Para Adriana, é uma satisfação ajudar a creche que foi uma salvação quando ela voltou a trabalhar depois da gravidez. “É uma alegria muito grande, porque a gente já precisou deles um dia, e poder retornar isso, sabendo que, por meio da doação a gente ajuda outras famílias da nossa comunidade, não tem preço”, completa.



