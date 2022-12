Mineiro viraliza ao enfeitar casa para o Natal com jeitão raiz

Árvores de pisca-pisca, luzinhas no muro e ao redor da casa, laço no portão. A decoração de Natal do influenciador digital Chulipa viralizou. Morador do distrito de Milagre, no município de Monte Santo de Minas, no sudoeste do estado, o jovem, que tem mais de 200 mil seguidores no Instagram e 1,5 milhão no TikTok, estourou a bolha ao mostrar como preparou sua casa para as festas de fim de ano.

“A casa eu enfeito para Deus”, diz ele em um dos trechos do vídeo. Com o sotaque mineiro carregado e com a casa simples, Chulipa caiu no gosto dos internautas pelo capricho e naturalidade com que mostra a decoração. Em um momento, ele pausa para comer. “Os ‘ói’ tão lá no pé [sic]”, afirma.

Em outro trecho, ele admira o próprio trabalho. "Agradeço a Deus por não ter desmaiado na escada”, brinca. Chulipa também fala, durante o vídeo, da companhia dos seus cachorros e de como a chuva estava se aproximando, tudo isso com o jeitão “raiz” de ser.

“Tudo nesse vídeo é fofo demais: ele, o sotaque, a casa, o trabalho dele, os doguinhos”, comentou uma usuária do Instagram na página Razões para Acreditar, que repostou a publicação de Chulipa.

Chulipa compartilhou o processo de enfeitar a casa e, depois, o resultado final (foto: Reprodução / Instagram)

Além da decoração de Natal, o conteúdo de Chulipa mostra como é a rotina no interior. Em um dos vídeos, ele coleta esterco, em outro fala como prepara suas refeições - tudo com muita simplicidade e sinceridade. Veja mais vídeos do influenciador: