'Pão de queijo a R$ 0,50': Cartaz da Black Friday em BH viraliza no Twitter

Um perfil compartilhou uma foto do cartaz, que chamou a atenção da internet (foto: Reprodução Redes Sociais)

a black friday em Minas Gerais... pic.twitter.com/5DfGf6vnsT %u2014 yaske %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@yaskep) November 25, 2022





No que depender dos comentários do Twitter, as vendas serão um sucesso. Simplesmente eu deixaria meu salário nesse estabelecimento”, escreveu um usuário.





Houve quem desconfiasse da qualidade do quitute por causa do baixíssimo preço. A freguesia fiel da lanchonete, no entanto, apareceu para defender o produto. "É uma delícia", atestaram diversos usuários, que disseram já ter experimentado a iguaria.





Quem não é de Minas ficou na vontade, mas aproveitou para brincar com o amor dos mineiros pelo alimento: “Gosto demais desse estereótipo de mineira viciada em pão de queijo”, disse um rapaz.





eu como cliente fiel na verdade fiquei puta porque o pao de queijo la ja demora a sair e hoje a fila tava enorme tive que comprar na concorrência que tem pão de queijo polvilhento %u2014 nalu (@estrelafada) November 25, 2022





Black Friday e Copa do Mundo

Realizada nesta sexta-feira (25/11), a Black Friday movimenta não só o comércio, como também as redes sociais. Prova disso é uma promoção de pão de queijo "imperdível" feita por uma lanchonete de Belo Horizonte.