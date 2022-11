Chuva em BH: fotos e vídeos de estragos da tempestade viralizam nas redes

Chuva derruba árvore na Avenida Amazonas, na Praça Sete, em Belo Horizonte. (foto: Alexandre Guzanshe / D.A.Press)

‘Belo Horizonte’ ficou entre os assuntos mais comentados do dia. Seguidores do Estado de Minas enviaram registros da chuva no perfil oficial do jornal no Twitter.

CHUVA EM BH %uD83C%uDF27

Belo Horizonte tem chuva forte na tarde desta quarta-feira (16/11). A Defesa Civil emitiu alerta para possibilidade de granizo na capital mineira e solicitou que a população redobre os cuidados.



Já está chovendo onde você está? Mande uma foto para a gente!



Outros perfis também compartilharam vídeos e fotos da chuva no Twitter.

A chuva de granizo na tarde desta quarta-feira (16/11) em Belo Horizonte assustou moradores. Belo-horizontinos compartilharam vídeos da tempestade nas redes sociais.