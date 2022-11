Chuva: 7 das 10 cidades do Brasil mais atingidas estão em Minas

Rua tomada pela água após temporal atingir João Monlevade, cidade que figura na sétima posição entre os municípios com maior volume de chuvas nas últimas 24 horas (foto: Reprodução/Redes sociais)

Dez cidades com maior volume de chuvas entre 15 e 16 de novembro:

Cantagalo (Minas Gerais) - 111,2mm

Alto Jequitibá (Minas Gerais) - 107,2mm

Montes Claros (Minas Gerais) - 103,2mm

Virgem da Lapa (Minas Gerais) - 102,4mm

Itaperuna (Rio de Janeiro) - 100,4mm

Viçosa (Minas Gerais) - 99,4mm

Itapemirim (Espírito Santo) - 89,4mm

João Monlevade (Minas Gerais) - 88,6mm

Taiobeiras (Minas Gerais) - 87,2mm

Campos dos Goytacazes (Rio de Janeiro)- 84mm

Sete das dez cidades que registraram maior volume de chuvas entre essa terça-feira (15/11) e a manhã de quarta-feira (16/11) estão em Minas Gerais, conforme levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).Cantagalo, no Vale do Rio Doce, Alto Jequitibá, na Zona da Mata mineira, Montes Claros, no Norte de Minas, e Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha, são os municípios onde houve maior volume durante as tempestades - 111,2mm, 107,2mm, 103,2mm e 102,4mm.Duas cidades do Noroeste Fluminense, no Rio de Janeiro, aparecem na lista, figurando na quinta e última posição. Itaperuna registrou um volume de 100,4mm e Campos dos Goytacazes, 84mm. Em seguida, estão Viçosa, município da Zona da Mata e Itapemirim, cidade do Espírito Santo.A cidade de João Monlevade, que sofreu com ruas alagadas pelo temporal de ontem , aparece na sétima posição, com 88,6 mm. Nas redes sociais, moradores compartilharam vídeos que mostram os transtornos provocados pela chuva.Em um deles, uma mulher relata que o cemitério da cidade foi tomado pela água e que o corpo de um amigo que estava sendo velado não pôde ser enterrado porque o carro funerário não conseguia acessar o local.