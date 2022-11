BH terá dia de calor com pancadas de chuva

O céu amanheceu nublado em BH e deve permanecer fechado ao longo de todo o dia (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Belo Horizonte amanheceu nesta quarta-feira (16/11) com céu nublado e pode continuar assim ao longo de todo o dia. Há previsão de pancada de chuva a qualquer momento do dia, e no final da tarde, a capital pode registrar uma tempestade. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A mínima registrada na estação Cercadinho ( próximo a Buritis, Belvedere e Mangabeiras ) foi de 17,7°C e a máxima prevista é de 27°C. A umidade do ar deve ficar em torno de 55% ao longo do dia.

Ainda de acordo com o Inmet, há previsão de chuva para todas as regiões de Minas Gerais. A mínima registrada no estado foi de 11,9°C em Monte Verde, no Sul de Minas. Já a máxima prevista é de 34°C no Triângulo Mineiro.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais