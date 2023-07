Shein inaugura loja física em Belo Horizonte

432

A loja temporária deve se estabelecer no Boulevard Shopping (foto: Divulgação)



A Shein, queridinha do mercado de vestuário e beleza, vai desembarcar em Belo Horizonte ainda neste mês . A loja no estilo “pop-up”, ou seja, temporária, vai funcionar no Boulevard Shopping, na Região Centro-Sul da capital mineira, entre 15 e 18 de julho.





No final do ano passado, a rede chinesa anunciou planos de abrir cinco lojas temporárias no Brasil em 2023. Em Belo Horizonte, as visitas à loja, que estará localizada no 2º piso do centro comercial, devem ser agendadas no site www.sympla.com.br , para garantir uma experiência confortável aos clientes. Os ingressos estarão disponíveis a partir do dia 10 de julho.





Shein no Brasil





Com preços baixos do mercado e grande variedade de estilos e tamanhos, a Shein se tornou uma das principais opções dos brasileiros. Não é a primeira vez da marca no Brasil. Em novembro de 2022, uma loja, também no formato temporário, foi aberta em São Paulo, onde houve confusão por conta da demanda não correspondida Com preços baixos do mercado e grande variedade de estilos e tamanhos, a Shein se tornou uma das principais opções dos brasileiros.













Loja pop-up SHEIN em Belo Horizonte

Endereço: Boulevard Shopping – 2º piso Av. dos Andradas, 3000 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, 30260-070

Datas: 15 a 18 de julho

Horário: Seg a Sáb - 10h às 22h | Dom - 10h às 21h