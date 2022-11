Briga em inauguração de loja da Shein viraliza

Público se aglomerou na porta da loja, que funciona até quarta-feira (16/11) (foto: Reprodução/ Twitter)

Os amantes da moda causaram confusão em um shopping da Zona Sul de São Paulo neste sábado (12/11). A inauguração da primeira loja física da Shein, gigante chinesa da moda, na América do Sul foi marcada por brigas, discussões e até agressões físicas.

O evento repercutiu no Twitter e o nome da loja está entre os assuntos mais comentados na rede social, com compartilhamento de vídeos e diversos memes sobre o caso.Antes mesmo de o estabelecimento abrir, já havia uma longa fila no local e pessoas gritavam ofendendo quem queria estabelecer uma fila preferencial.Veja alguns vídeos:

Shein também terá loja em BH

A loja da Shein em São Paulo é temporária e funciona até quarta-feira (16/11). Ao todo, o estoque do local é de 11 mil peças e a pretensão da gigante chinesa é vender 90% dos produtos.

O grande chamariz dos consumidores é o preço acessível das roupas. A mais barata, de acordo com o G1 custa R$ 21,90; a mais cara, R$ 169,90.

A Shein já confirmou que outras lojas temporárias vão ser abertas no Brasil, sendo uma em BH ainda em 2022. Mas a passagem pela capital mineira ainda não tem data marcada.