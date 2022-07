Calvície na moda! Corte de cabelo calvão de cria viraliza nas redes

O corte calvão de cria pode ser entendido como uma estética desconstruída ou um aliado ao problema de queda capilar. (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O corte de cabelo calvão de cria é a nova tendência que está fazendo sucesso nas redes sociais. Essa moda que imita calvície em diversas versões, viralizou no TikTok e tem feito a cabeça de muitos internautas. Entretanto, a peculiaridade do estilo divide opiniões.









“O Calvão d’cria surgiu através de umas imagens na internet, certamente eram montagens, mas os guri foram até a barbearia concretizar o corte. Foi uma diversão, na qual ninguém imaginava que ia repercutir tanto, nem que poderia virar uma tendência. Só que para muitos isso é um problema real. A brincadeira leva para quem é calvo uma mensagem de aceitação.”, conta o barbeiro Márcio Campos.





A denominação do corte vem, evidentemente, da calvície com a junção do termo 'cria', que está sendo muito usado pelos jovens nas redes sociais. Mas a expressão se popularizou através da cultura periférica, principalmente nas músicas de rap e funk, em que faz referência ao lugar onde a pessoa foi criada, suas raízes. A palavra também diz sobre a essência autêntica daquele meio, geralmente suburbano.





Diversidade no corte

O primeiro vídeo do penteado, publicado no perfil do tiktok da Vikings Barber Shop, rendeu mais de 390 mil curtidas. A ideia fez tanto sucesso que uma mulher ousou experimentar o novo estilo com entradas raspadas na cabeça. O registo, também reproduzido na rede social, chocou ainda mais os usuários e já ultrapassa 20 milhões de visualizações.





Em seu instagram pessoal, Mai Andressa afirma que nunca se sentiu tão feliz. Em uma publicação ela descreveu na legenda: “Me libertei dos padrões para viver a vida que sempre sonhei!”.





A partir do corte popular, novas versões que simulam calvície surgiram. Na barbearia de Márcio Campos as ‘entradas d’cria’ e o ‘topete d’cria’ também fazem parte das possibilidades, mas por conta do sucesso por meio do corte, outras barbearias tiveram que inovar para atender os clientes, com isso surgiu até o ‘Ronaldo Invertido’, uma versão que se inspira no corte do Ronaldo Fenômeno.





Opiniões divididas

Apesar de todo o sucesso conquistado na internet pelo novo estilo capilar, sua repercussão provoca divergência de opiniões. Enquanto alguns sentem estranheza e desconforto, outros investem na estética como forma de validação para seus estilos.





Contudo, a maioria entende o corte com leveza, desejando, simplesmente, fazer parte do movimento que se tornou essa moda. O corte de cabelo calvão de cria é uma tendência que apesar de causar um desconforto inicial, vale como reflexão para os padrões de beleza idealizados pela sociedade.





“Isso é pra levar alegria e romper as barreiras da beleza impostas pela sociedade”, afirma Márcio Campos.