Policial mata filhos, esposa, mãe e tira a própria vida em Toledo (PR)

PM tinha dois filhos com a esposa, além de uma enteada (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um policial militar matou seis pessoas da própria família e dois adolescentes na rua, durante a madrugada desta sexta-feira (15/07). O crime ocorreu em Toledo e Céu Azul, cidades do Oeste do Paraná. Após os assassinatos, o homem tirou a própria vida.A informação foi confirmada pelas polícias Civil e Militar do Paraná. Entre as vítimas estão dois filhos, de 4 e 9 anos, a enteada, de 12, a mãe, de 78, a esposa, de 28, e um irmão, de 50. Dois jovens, de 17 e 19 anos, que passavam na rua na hora do crime, também foram assassinados.O policial, identificado como Fabiano Júnior Garcia, de 37 anos, trabalhava no 19º Batalhão de Polícia Militar de Toledo. O agente teria trabalhado normalmente até às 19h de ontem. A polícia investiga a motivação do crime.Por meio de nota, a Polícia Militar do Paraná lamentou o ocorrido e disse que o policial não tinha histórico de problemas psicológicos. "A Polícia Militar está consternada e lamenta profundamente o ocorrido nas cidades de Toledo e Céu Azul", declarou. A corporação também ressaltou que disponibiliza atendimento psicológico e social aos militares.