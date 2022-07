Delegada relata conversa com vítima estuprada por anestesista

Giovanni Quintella foi preso por estupro de uma paciente anestesiada (foto: Reprodução/ Redes Sociais)

A vítima de estupro do anestesista Giovanni Quintella Bezerra, 31 anos, que foi filmada enquanto estava dopada durante uma cesárea em um hospital de São João do Meriti, no Rio de Janeiro, tomou um coquetel de remédios para combater o vírus HIV e chorou quando soube do acontecido, nessa quarta-feira (13/7), segundo relatado pela delegada Bárbara Lomba.Os medicamentos foram tomados para evitar doenças sexualmente transmissíveis e faz parte do protocolo em casos de estupro.

As outras duas mulheres que foram sedadas pelo profissional naquele domingo (10/7) também tomaram.



A mulher disse que está em condições de prestar depoimento e foi informada pela policial que o médico está preso e que as investigações estão em avanço.



Cerca de 30 pacientes que atendidas por Giovanni Quintella em vários hospitais da Baixada Fluminense devem ter seus casos investigados pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam).



O anestesista não se pronunciou no dia que foi preso e sua defesa segue sem qualquer manifestação, de acordo com a delegada.