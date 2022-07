Anestesista que estuprou mulher grávida terá hoje audiência na Justiça

O anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi preso em flagrante por estuprar paciente durante a cesárea no RJ (foto: Reprodução/Instagram) O médico anestesista acusado de ter estuprado uma mulher na mesa de parto vai passar por uma audiência de custódia nesta terça-feira (12/7), que pode transformar a prisão em flagrante em preventiva. O caso aconteceu no Rio de Janeiro, na segunda (11/7) e o crime foi filmado por enfermeiras.









Giovanni Quintella Bezerra, de 32 anos, foi preso em flagrante após a Polícia Civil do RJ ter acesso ao vídeo que mostra o homem colocando o pênis na boca da paciente, que estava sedada, enquanto uma cesárea era realizada.





O crime foi registrado no Hospital da Mulher de São João de Meriti, na região metropolitana do Rio. A Polícia Civil do estado ainda aguarda mais depoimentos.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais