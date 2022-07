'Ela veio suja', diz mãe de paciente do médico preso por estupro

Médico Giovanni Quintella foi preso por estupro de mulher grávida que estava sedada (foto: Reprodução/Instagram) A mãe de mais uma paciente atendida pelo médico Giovanni Quintella, preso por estuprar uma mulher grávida sedada, prestou depoimento nesta segunda-feira (11/7). Na Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti, ela contou que a filha voltou da cirurgia com o rosto sujo de “algumas casquinhas secas e brancas”.



Ela ainda relatou que, segundo a filha, “todo o tempo o Giovanni [anestesista] ficou perto da cabeça”. "Ela disse: 'Eu, meio sonolenta, falei pra ele: por que eu tô com tanto sono assim?. E ele todo o tempo falando: ‘Não, fica calma, relaxa, dorme, fica tranquila’”, contou a mãe.



Entenda o caso



Giovanni Quintella Bezerra, médico anestesista, foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (11/7) suspeito de estuprar uma mulher grávida durante trabalho de parto. O caso foi registrado no Hospital da Mulher de São João de Meriti, no Rio de Janeiro.



Segundo a Polícia Civil, o homem teria colocado o pênis na boca da paciente enquanto participava do procedimento. Ela estava sedada. O crime foi flagrado por um vídeo feito por funcionários da unidade.



Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que colabora com a investigação e que repudia “veementemente” a conduta do médico. Uma sindicância interna será aberta para investigação do caso. O Conselho Regional de Medicina do Estado (Cremerj) também foi notificado.