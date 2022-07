Quais os tipos de assédio e como identificá-los

Durante muitos anos, situações degradantes dentro e fora de casa não tinham um nome. Desde os anos 1970, no entanto, casos recorrentes, com exposição da vítima a momentos humilhantes, passaram a ser reconhecidos como assédio. Essa forma criminosa de poder não é nova, mas casos recentes e de grande repercussão no Brasil e no exterior revelaram várias faces dessa violência, já tipificada em lei e com penas de prisão. Durante muitos anos, situações degradantes dentro e fora de casa não tinham um nome. Desde os anos 1970, no entanto, casos recorrentes, com exposição da vítima a momentos humilhantes, passaram a ser reconhecidos como assédio. Essa forma criminosa de poder não é nova, mas casos recentes e de grande repercussão no Brasil e no exterior revelaram várias faces dessa violência, já tipificada em lei e com penas de prisão.





O assédio moral é um comportamento baseado em discriminação, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa. Ele afeta a dignidade da vítima e cria um ambiente intimidativo, hostil, que degrada, humilha ou desestabiliza.



O que é assédio sexual

O assédio sexual ocorre quando há constrangimento da vítima com a finalidade de obter favorecimento ou vantagem sexual. O assédio sexual também é crime e está tipificado no artigo 216 do Código Penal. Com pena de um a dois anos de reclusão.





Uma pesquisa de 2019 do Instituto Patrícia Galvão mostrou que 97% das entrevistadas afirmaram ter sido vítimas de assédio em meios de transporte. E 71% conhecem alguma mulher que já sofreu assédio em espaço público.









O que é bullying

Um tipo muito conhecido de assédio é o bullying, que é caracterizado por uma intimidação recorrente com violência física ou psicológica feitas em atos de discriminação ou humilhação de crianças ou adolescentes.









O que é stalking

Já representado nas telas de cinema, stalking é um tipo de perseguição, que invade a intimidade da vítima ameaçando a integridade física da mesma, podendo ocorrer on-line ou fora dos meios digitais. O stalking foi reconhecido como crime pela legislação brasileira em 2021 , prevendo reclusão de seis meses a dois anos e multa para esse tipo de conduta.



Na TV, o stalking pode ser visto no personagem Joe, da série da Netflix "You". Nela, o personagem representado por Penn Badgley persegue as garotas pelas quais está interessado, invadindo as redes sociais e monitorando cada passo dado por elas, até que as mulheres estivessem envolvidas emocionalmente e ele controlasse a vida delas.





O que é grooming

Outro crime com nome derivado do inglês é o grooming, que consiste no aliciamento de menores na internet com o objetivo de conseguir benefícios sexuais. Ele é mais recorrente em redes sociais ou sites de jogos eletrônicos. Quem está cometendo o crime tenta conseguir fotos, vídeos e, em alguns casos, até mesmo encontros presenciais.