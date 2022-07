Anestesista Giovanni Quintella pode ter abusado de ao menos 30 mulheres

Anestesista Giovanni Quintella (foto: Reprodução/Redes sociais)





O médico Giovanni Quintella Bezerra pode ter estuprado mais de 30 mulheres nos partos em que trabalhou. A suspeita é da delegada da Mulher de São João de Meriti (RJ), Bárbara Lomba, uma vez que apenas no Hospital Estadual da Mãe, em Mesquita (outro município da Baixada Fluminense), ele anestesiou pelo menos 20 parturientes.









Os investigadores apuram se nesses partos, Quintella utilizou sedação desnecessária ou excessiva — algo que, no entender de Bárbara, indicaria que as mulheres poderiam ser abusadas, uma vez que as apurações já concluíram que as parturientes eram dopadas para que a predação sexual pudesse ser consumada.





A delegada afirmou que o diretor de um hospital no qual Quintella trabalhou a procurou e se comprometeu a repassar a relação dos pacientes atendidos pelo médico. "Recebemos de 20 a 30 relatórios de pacientes do Hospital da Mãe, em Mesquita. Acredito que, aqui (em São João do Meriti), tenha trabalhado em partos. Estamos aguardando a relação dos pacientes do Hospital da Mulher. Sabemos que trabalhava lá há cerca de dois meses", salientou.