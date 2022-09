Marmitagate: entenda a história que dominou as redes no fim de semana

Chamada de 'marmitagate' e 'operação lava prato' o assunto ficou em alta nas redes sociais (foto: Reprodução / Twitter)

Os perfis de Taynara Motta e Duda Poleza já viralizaram diversas vezes no Twitter. As duas se apresentam como coordenadoras do projeto social ‘Alimentando necessidades’, que supostamente realiza doações de marmitas para pessoas em situação de rua na cidade de Blumenau, em Santa Catarina.

A primeira polêmica em que os perfis se envolveram foi de que distribuíam balas para que os supostos beneficiados do projeto vendessem e, caso fossem bem sucedidos, poderiam usar o dinheiro arrecadado para comprar alimentos ou investir em mais balas para continuar o comércio.



Depois, veio uma sucessão de casos dignos de cinema, segundo os seguidores. Em uma das histórias, elas dizem ter recebido carne estragada como doação. Em outra ocasião, elas foram assediadas por um suposto doador. As duas também já chegaram a compartilhar um relato de estupro.

Eu já tinha começado a desconfiar que o projeto da marmita era golpe, fiquei com ainda mais certeza depois da história de quererem doar 1 kg de carne vencida

Não tinha como toda semana essas meninas arrumarem um absurdo diferente para hitar no Twitter e chamar atenção



Só compilando as informações pra quem não estiver inteirado não precisar ficar procurando.



Há algumas semanas, viralizou uma thread da @Taynara_motta10 em que ela relata um estupro. Ela menciona o projeto social na thread. pic.twitter.com/n42YFfrLbw %u2014 yyyyyyy (@yyyyyyyan_) September 26, 2022





No último fim de semana, a internet desconfiou do projeto, questionando que as fotos publicadas são todas das marmitas em produção, e nunca do momento de distribuição das refeições. Os internaautas também desconfiaram da real existência de Taynara, já que o perfil nunca compartilha informações pessoais e nem publica fotos.

Como resposta, o perfil do projeto anunciou uma live no Instagram para esta segunda (26/9) e publicou dois vídeos: um em que Duda aparece e outro só com Taynara. Mas, segundo os internautas, o segundo vídeo, que foi apagado da conta, tratava-se da mesma pessoa, com filtro.



pra mim, é a mesmo pessoa! kkkkkkk sei não einnnn pic.twitter.com/aItrUZG6c9 %u2014 gabí (@_bezerragabi) September 26, 2022





Em seu perfil, Eduarda se pronunciou, compartilhando um print da inscrição do SISU e do ENEM de Taynara Motta e outra imagem de um vídeo da amiga.



chegou ao meu ouvido acusações sobre o projeto Alimentando Necessidades, então vim aqui fazer esclarecimentos!

segue a thread



segue a thread %u2014 Poleza (@polezaduda) September 25, 2022

Investigação de internautas

Um grupo de internautas publicou um dossiê em um site chamado “Grupo de pesquisas em OSINT (Open Source Intelligence)”. Segundo o site, foi feita uma varredura nos tweets do perfil de Taynara utilizando as plataformas Twint Project e o SQLlite data no KaliLunux, mostrando que o perfil apenas interage com a página do projeto e de Eduarda.

No perfil do Instagram do projeto “Alimentando Necessidades”, os internautas não encontraram nenhuma Taynara entre os seguidores. Assim como, a única pessoa que aparece em vídeos e fotos do projeto é Duda Poleza. “Não existe nenhum vestígio de Taynara Motta, que se diz dona do projeto social”, aponta o site.

Em uma pesquisa em uma base de dados do estado, o site diz ter encontrado apenas uma unica pessoa com o nome parecido, sendo Tainara (com i e não y) Mota (com um t e não dois) d* R* L*. Eles entraram em contato com a Tainara encontrada e, analisando o IP, viram que ela se encontrava em Gaspar, um município a 35min de Blumenau. Mesmo assim, ela dizia que o Tainara dela era com I e não Y e disse não fazer parte do processo.

“Porém, fomos atrás de mais informações para confirmar se ela era ou não a Taynara_Motta10 que estávamos procurando para validar a sua existência. Achamos todas as redes sociais da mesma e em nenhuma há ligação ou conexão com Duda Polaza (então melhor amiga da Taynara_Motta10) ou projeto alimentando necessidades. Achamos inclusive o Tainara Mota d* R* L onde a escrita não bate com a da Taynara_Motta10”, descreve.

O site também aponta que a foto de perfil de Taynara é, na verdade, de um perfil do Pinterest de uma menina chamada Larissa. Taynara e Eduarda também já estiveram à frente de outro projeto, chamado “Absorvendo necessidades”, que distribuía absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade social.



“Sobre o projeto antigo, o pix ia para Graziela Poleza, mãe de Duda Poleza. Enquanto o pix do Alimentando Necessidades, vai para Eduarda Poleza”, relata o site.



O dossiê do site “Grupo de pesquisas em OSINT (Open Source Intelligence)” também fez um rastreamento nas imagens dos perfis de redes sociais, dizendo serem de 2021 e tiradas em Pomerode, cidade próxima a Blumenau. “A foto da entrega da marmita foi tirada na frente do restaurante do padrasto da Duda Polaza, que vende marmitas na cidade”, continua a análise.

O Estado de Minas tentou contato com o perfil Alimentando Necessidades, mas até a publicação da reportagem, não obteve respostas.