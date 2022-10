Lulu, a criança de dois anos que conquistou fãs nas redes sociais

Por Maria Dulce Miranda

“Maju, eu não tô (sic) achando a roupa bem bonita pro papai ‘nanar’ e vim (sic) contar história pra Lulu”. É assim que começa um dos vídeos mais famosos de Luísa. Com apenas dois anos e meio, a pequena esbanja simpatia e desenvoltura com as câmeras. Não é à toa que ela conquistou milhares de seguidores e curtidas nas redes sociais.

Os vídeos são postados nos perfis dos pais, os jornalistas Arthur Cardoso e Maria Julia Mendonça. São momentos em que Lulu brinca com os pais, faz poses para fotos, almoça e até faz receitas. É uma espécie de vlog, em que os pais falam sobre como é a convivência em família.

Os registros eram feitos para que a família observasse a pequena e matasse a saudade. Lulu mora com os pais em Brasília e o restante dos parentes é de São Paulo. Ou seja, o intuito não era viralizar. “Nós começamos a postar os vídeos porque moramos longe dos familiares e de alguns amigos, então era quase como um álbum para que eles pudessem acompanhar um pouco do dia a dia dela. Então, foi uma surpresa para nós quando os vídeos passaram a alcançar outras pessoas”, explica a mãe.

O primeiro vídeo que fez sucesso surgiu por acaso. Mãe e filha estavam acompanhando o pai no trabalho. Ele é radialista e editor e comanda um podcast. Em um dia, Lulu pediu para ir ao estúdio enquanto o pai trabalhava e quis gravar uma entrevista. “Ela já acompanhou algumas gravações dele, acho que isso despertou nela a curiosidade de também fazer uma entrevista, por já ter visto o pai fazer”, diz a mãe.

Maria Julia, então, gravou uma “entrevista” com a filha e resolveu postar o vídeo no perfil do TikTok e do Instagram do marido. Lulu respondeu a perguntas como nome, idade, peso, comida favorita e a brincadeira que mais gosta. “Em pouco tempo tinha viralizado no TikTok e logo depois começou a ser repostado por alguns perfis grandes do Instagram”, conta a mãe.