Viral: mulher conta como ganhou comida 'grátis' com app 'só para bonitos'

A modelo conta que consegue produtos, como comida e roupas, em troca de publicação nas redes sociais (foto: Reprodução Bianca Dantas)

Por Ana Raquel Lelles

Um vídeo da modelo Bianca Dantas viralizou nas redes sociais, nesta terça-feira (11/10), com um relato sobre um aplicativo que beneficiaria pessoas bonitas com comida de graça em alguns estabelecimentos. No vídeo, Bianca conta sobre sua experiência com o app “Beauty Pass” (passe da beleza, em português), em Milão, na Itália, onde ela contou que “pagou” por um hambúrguer e um sorvete apenas com posts no Instagram.

Além de comidas, esse processo também funciona para outros tipos de produtos, marcas e serviços, como salões de beleza e academia. Bianca explicou que, para ser aceito, é preciso colocar o seu perfil do Instagram no aplicativo. O vídeo foi replicado em várias redes sociais e já soma mais de 400 mil visualizações.

Um perfil postou o vídeo da modelo no Twitter e disse: “Meio Black Mirror você não pagar pelas as coisas pois você é bonita”. O autor da postagem fez uma referência à série da Netflix que explora cenários utópicos tecnológicos. O post no Twitter conta com 222,5 mil visualizações e mais de 900 comentários que brincam que não seriam aceitos no aplicativo.

“‘Aceitam todo mundo’ lenda que não conhece o conceito de feios”, escreveu um perfil. “‘Super fácil, aceitam todo mundo’ a kinga ignorando o fato de que tem gente mal diagramada espalhada pelo mundo”, disse outro usuário.

encantado com esse conceito meio black mirror de você não pagar pelas coisas, pois você é bonita pic.twitter.com/olsOSze0b1 — Renan Guerra (@_renanguerra) October 10, 2022

O que é o ‘Beauty Pass’?

O aplicativo ganhou fama de ser o “clube das pessoas bonitas”, mas é, na verdade, uma forma de trabalho para que modelos agenciadas ganhem produtos após tirarem fotos no local. Também é uma divulgação para as empresas que fazem parte do Beauty Pass. Ou seja, para participar, não basta ser bonito. É preciso ter alguma forma de credenciamento como modelo profissional.

No site oficial, a plataforma se define como a “maior comunidade de modelos fashion do mundo. Vocês vão ter acesso a milhares de oportunidades e experiências dos melhores e mais badalados negócios disponíveis no mercado a cada semana”.

O site diz que o aplicativo funciona em cinco cidades polo da moda, mas não especifica quais. Bianca é uma modelo brasileira que trabalha na Europa e gravou o vídeo usando o aplicativo em Milão.