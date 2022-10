Piloto homenageia mãe em voo para Cancun e vídeo viraliza

por Maria Dulce Miranda





Um voo se tornou especial para o piloto Luis Eduardo Pita. Pela primeira vez na sua carreira, ele fez uma viagem com uma passageira ilustre: a mãe, Eunice, que completava 68 anos e embarcava para Cancun, no México.

Durante o voo, o piloto fez uma homenagem para a mãe e compartilhou os outros passageiros parte da história dos dois. “Senhores, hoje tem uma cliente especial aqui conosco que está sentada aqui na fileira um, aqui na frente. Ela se chama Dona Eunice. Ela que saiu do interior da Bahia 41 anos atrás, foi trabalhar de babá em São Paulo, teve seu filho, criou ele sozinha e formou-o um piloto, que é esse que vos fala. Hoje é um prazer mãe te conduzir até Cancún, uma felicidade celebrar os seus 68 anos de idade. Dona Eunice, meus parabéns", disse.

Em seguida, dona Eunice é aplaudida pelos passageiros e o filho continua: “Superou toda dificuldade para formar o seu filho piloto. Muito obrigado, mãe. Eu te amo”.





O momento da homenagem foi registrado em vídeo e compartilhado no perfil pessoal do piloto no dia 26 de setembro. Na legenda, ele chamou a experiência de "voo memorável". "Que possamos sempre honrar nossos pais, são várias mães que assim como a minha sempre acreditaram nos objetivos e sonhos dos filhos, mesmo quando nem nós acreditávamos", escreveu.

Dona Eunice foi aplaudida por todos os passageiros do voo (foto: Reprodução / redes sociais)

O vídeo alcançou quase 1 milhão de visualizações e viralizou ainda mais entre os internautas após ter sido compartilhado pelo jornalista André Trigueiro.



Nos comentários da publicação, os usuários da rede social parabenizam a atitude de Luis. “Que filho maravilhoso a senhora tem dona Eunice. Com certeza, fruto de sua boa criação.. acho que só quem é mãe entende a profundidade do que é o reconhecimento de um filho, porque também quando é o contrário dói demais”, comentou uma internauta.

“Estou imaginando a luta diária dessa mãe até formar esse filho piloto. Parabéns, mamãe Eunice!”, disse outro.

Depois do primeiro vídeo, Luis fez uma nova publicação, agradecendo o carinho que ele e a mãe receberam na internet. Na mensagem, ele ainda pediu para que os filhos honrem os pais todos os dias e não só em uma ocasião especial.