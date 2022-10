Plantão anunciando invasão alienígena: roteirista faz pegadinha e viraliza

Por Maria Dulce Miranda

Fiz meus amigos acreditarem na chegada alienígena. Esse sou eu. %uD83D%uDC7D pic.twitter.com/jUVZzYPsCj %u2014 gui sousa (@guilhermesousa) October 6, 2022

Como você reagiria se houvesse uma invasão alienígena no planeta Terra? Esse questionamento serviu de inspiração para uma pegadinha que o humorista e roteirista Gui Sousa aplicou nos amigos e família.

No vídeo, que viralizou nas redes sociais, ele mostra que criou e exibiu um plantão da TV Globo que interrompia a exibição da novela Pantanal para dar a notícia fake. Nas imagens, que ele fez para que amigos e familiares acreditassem que eram reais, Gui mostrou a jornalista Renata Lo Prete no estúdio de TV, desorientada e sem falar nada. Em seguida, ele usou trechos de um pronunciamento do presidente americano Joe Biden, com uma locução em português que dava a notícia do “momento histórico”.

O vídeo seguia com imagens de naves espaciais, seguida de uma explosão e sons de gritos. Para encerrar, as imagens voltavam para os estúdios da TV Globo, dessa vez vazio, em que se podia ver uma pessoa correndo.

A pegadinha deu certo e levou até uma das pessoas a lágrimas. Outras pessoas comemoraram. E só momentos após o fim do vídeo - e a retomada da programação - é que os amigos de Gui perceberam que tinham sido enganados.





Familiares e amigos de Gui não só acreditaram na pegadinha, como alguns ficaram em pânico e outros comemoraram (foto: Reprodução / Twitter)

A “trolagem” de Gui viralizou e chegou a nomes como os humoristas Marcelo Adnet e Bruno Sartori. E, nos comentários, uma comparação inevitável: o pânico causado por uma transmissão radiofônica nos anos de 1930.

Orson Welles à brasileira

O roteirista não foi o primeiro a fazer uma pegadinha sobre invasão alienígena. Em 30 de outubro de 1938, nos Estados Unidos, a rede de rádio CBS interrompeu sua programação musical para noticiar uma suposta invasão de marcianos.

A notícia, na verdade, era uma peça de radioteatro que desencadeou pânico em várias cidades norte-americanas. O programa era uma dramatização do livro “A guerra dos mundos”, de H.G. Welles, com uma adaptação feita pelo próprio autor para ganhar vida nas ondas do rádio.

O programa relatou a chegada de centenas de marcianos em naves extraterrestres a uma cidade no estado de Nova Jersey. A dramatização tinha todas as características do radiojornalismo da época: reportagens externas, entrevistas com testemunhas, opiniões de peritos e efeitos sonoros.

O programa foi ouvido por pelo menos seis milhões de pessoas. Metade sintonizou o programa após o início da transmissão, perdendo o anúncio de que se tratava de uma dramatização. Assim, mais de um milhão de pessoas acreditaram ser algo real. Houve relatos de congestionamentos, sobrecarga nas linhas telefônicas e pânico.