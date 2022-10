Playstation 5 e matar bilionários: menino faz "plano de governo" e viraliza

Theo, de seis anos, ganhou diversas páginas de esquerda nesta semana. No vídeo, compartilhado no perfil do irmão mais velho, Pedro Luis Macedo Dalcol, estudante de história da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o menino começa dizendo que tem uma candidata a presidente: “Se a nossa família estivesse no local de ‘votamento’ (sic), eu votaria na vó”.

Em seguida, ele é questionado por uma mulher qual seria o número da avó e o que ela faria se fosse presidente. Ele responde que o número seria 80 e que ela obrigaria todo mundo a comer. Depois, Pedro pergunta para o irmão o que ele faria se fosse presidente. O menino então começa a lista, enquanto come um sanduíche: “dar Playstation 5 de graça, alimentar os pobres, deixar as pessoas felizes e matar os bilionários que zoam os pobres”.

O vídeo termina com um trecho do hino da União Soviética e a foto de Theo entre líderes socialistas. Nos comentários, os internautas dizem que votariam na avó e no próprio Theo.



O irmão mais velho de Theo, Pedro, que se autodenomina comunista, incentivou o irmão a falar contra os bilionários (foto: Reprodução / TikTok)

“Theo, votarei em você. Só não precisa matar de fato, é só tributar as fortunas que eles morrem de raiva”, diz um comentário. “Cancelem o segundo turno! Já temos nosso presidente!”, apontou outra internauta.